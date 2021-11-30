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В Ізраїлі відбулося засідання українсько-ізраїльської комісії з торгівлі та економічного співробітництва

Підсумковий документ підпишуть в вівторок.

В Ізраїлі відбулося засідання українсько-ізраїльської комісії з торгівлі та економічного співробітництва
Фото: clarissasblogdotcom.files.wordpress.com

Українсько-ізраїльська комісія з торгівлі та економічного співробітництва обговорила питання двосторонньої взаємодії з низки напрямків та підготувала підсумковий документ, який підпишуть міністр оборони України Олексій Резніков та міністр будівництва та житлової політики Ізраїлю Зеєв Елькін.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook.

"29 листопада в Ізраїлі розпочалося 12-е засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. До порядку денного заходу включено питання двосторонньої взаємодії за такими напрямами: економіка; інвестиції; інновації; сільське господарство; енергетика; охорона здоров’я; регіональний розвиток; наука; освіта; туризм; транспорт; телекомунікації тощо", - йдеться у повідомленні.

Посольство наголошує, що в рамках фіналізації протоколу засідання проведено секторальні двосторонні зустрічі членів урядових делегацій, в ході яких обговорено питання співробітництва в окреслених сферах

 "30 листопада під головуванням співголів Комісії Міністра оборони України О.Резнікова та Міністра будівництва і житлової політики Держави Ізраїль З.Елькіна відбудеться пленарне засідання та підписання підсумкового документу", - наголошується в повідомленні.

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