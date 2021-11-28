Ізраїль сьогодні закриє свої кордони для всіх іноземців через “омікрон”

Ввечері у неділю, 28 листопада Ізраїль закриє свої кордони для всіх іноземців, щоб зупинити поширення нового варіанта коронавірусу “омікрон”.

Про це пише агентство AFP у Твіттері.

“В'їзд іноземних громадян до Ізраїлю заборонено, за винятком випадків, схвалених спеціальним комітетом”, - йдеться у заяві офісу прем’єр-міністра.

#UPDATE Israel to close its borders to all foreigners Sunday in a bid to stem spread of new Omicron variant of coronavirus



"The entry of foreign nationals into Israel is banned except for cases approved by a special committee," prime minister's office says pic.twitter.com/OKbHF6Mi17 — AFP News Agency (@AFP) November 28, 2021

Громадяни Ізраїлю мають надати негативний результат ПЛР і самоізолюватися на три дні, якщо вони були вакциновані проти коронавірусу, і на сім днів, якщо вони цього не зробили, пише msn.com.

Зазначимо, лише чотири тижні тому Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів після тривалого закриття через коронавірус.

Нові обмеження вводяться лише за кілька годин до восьмиденного єврейського свята Хануки – Фестивалю вогнів.

Новий варіант “викликає занепокоєння та потенційно може бути дуже небезпечним. Ми піднімаємо червоний прапор”, – заявив Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Водночас іноземців із правом в'їзду в країну для проходження карантину розміщуватимуть у спеціальному “коронавірусному” готелі, пише Німецька хвиля.

Наразі в Ізраїлі офіційно підтверджено один випадок зараження "омікроном", ще семеро пацієнтів очікують на результати аналізу їхніх тестів.

Раніше ізраїльський уряд уже ввів обмеження на сполучення з африканським регіоном, де набув широкого поширення "омікрон". Багато африканських країн, перш за все розташованих на півдні континенту, Ізраїль вніс до так званого "червоного списку".

Зазначимо, варіант коронавірусу B.1.1.529, вперше виявлений у Ботсвані та ПАР, отримав назву "омікрон".

Всесвітня організація охорони здоров'я дала йому статус, що "викликає занепокоєння" (VOC). Від відомих раніше варіантів вірусу SARS-CoV-2 "омікрон" відрізняється великою кількістю мутацій.

На думку низки експертів, антитіла можуть гірше справлятися з ним, а вакцини, що використовуються зараз, можуть виявитися менш ефективними.

Вагомих наукових даних про те, наскільки цей варіант вірусу небезпечний насправді наразі немає.

Нагадаємо, два перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "омікрон" виявили на території Великобританії.