Міжнародний COVID-сертифікат у Дії тепер можна згенерувати у PDF-форматі

Відтепер у застосунку Дія можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у PDF-форматі.

Про повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тому його потрібно оновити.

“Отримати документ у PDF-форматі дуже легко. Треба лише натиснути на свій міжнародний COVID-сертифікат і в меню вибрати «Завантажити сертифікат (PDF)». Ви можете завантажити його на телефон або надіслати в месенджер”, – йдеться у повідомленні.

Cертифікат, згенерований у Дії, можна додати у мобільний гаманець за допомогою застосунку YOUR PASS.

“У користувачів iOS сертифікат, оцифрований за допомогою YOUR PASS, з'явиться у Wallet, який встановлено на всіх пристроях Apple. Користувачі Android можуть завантажити застосунок YourWallet з Google Play”, – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" прибрали функцію, що дозволяє видалити сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.