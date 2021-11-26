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В Україні поки не планують робити треті щеплення від COVID-19, - Ляшко

На думку голови МОЗ Віктора Ляшка, спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення.

В Україні поки не планують робити треті щеплення від COVID-19, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

В Україні поки зарано запроваджувати третє підсилювальне, або бустерне щеплення від COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення.

Про це він сказав на пресконференції в Харкові, передає "Укрінформ".

"У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що рівень охоплення першими щепленнями наразі становить 42% дорослого населення.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України планує в наступному році почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Введення додаткової, бустерної дози для всіх категорій населення не розглядається.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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