В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта

В Україні підтвердили появу найбільш заразного штаму коронавірусу дельта. Йдеться про штам дельта AY.4, який уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року. В Україні цей підвид дельти вперше виявили у Дніпрі.

Як повідомляє пресслужба Інституту молекулярної біології і генетики, для аналізу нам було надано 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих з восьми регіонів України: Харків - 8 зразків, Херсон - 10, Київ - 9, Львів - 9, Ужгород - 10, Одеса - 10, Дніпро - 10, Луцьк - 9.

У всіх без винятку зразках виявлено штам дельта. Дані дослідження засвідчили, що в Україні переважає "материнський" варіант цього штаму - так званий індійський (B.1.617.2). Його виявлено у 60% зразків.

У решті досліджуваних зразків виявлено 9 різних варіантів штаму дельта.

Серед них є і дельта AY.4, який, згідно з дослідженнями, проведеними науковцями Великої Британії, має підвищений рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з індійським штамом.

Науковці ІМБГ виявили дельта AY.4 штам у восьми досліджуваних зразках.

"Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині досліджуваних зразків з цієї області детектовано дельта AY.4 штам. Дельта AY.4 штам виявлено також у двох зразках із Львівщини, по одному зразку – з Одеси, Дніпра та Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Як наголошують фахівці, і сам "материнський" індійський штам, і його мутовані варіанти значно заразніші порівняно як з уханським штамом SARS-CoV-2, виявленим у грудні 2019 року, так і з британським альфа-штамом, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі.

Згідно з даними міжнародної наукової бази даних GISAID, на сьогодні різноманітні варіанти штаму дельта знайдено у більш як 97% досліджених у світі зразків. Українські науковці називають таку ситуацію безпрецедентною, адже досі жоден штам ковіду не мав такого тотального домінування на планеті.

Нагадаємо, штам дельта зафіксували в Україні в червні цього року. У Національній академії наук України заявили, що захворюваність на ковід в Україні ростиме, поки частка дельта-штаму не сягне 90%.

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