Кабмін дозволив лікувати COVID-19 таблетками Merck і Pfizer

Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів для лікування COVID-19, додавши туди перші таблетки з доведеної ефективністю - молнупіравір американської Merck Sharp & Dohme та PF-07321332 / ритонавір від Pfizer.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 24 листопада.

"Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит. Ми націлені на те, щоб наші громадяни були серед найперших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних лікарських засобів", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Він став першим у світі схваленим противірусним засобом від COVID-19, який можна приймати через рот.

Таблетки від Pfizer, які застосовуються в комбінації з низькою дозою ритонавіру, виявилися ще більш ефективними. Їхній виробник заявив, що вони на 89% знижує ризик госпіталізації чи смерті від COVID-19.

На початку листопада Міністерство охорони здоровʼя дозволило провести в Україні клінічні випробування протиковідних таблеток від Pfizer і Merck.