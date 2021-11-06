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МОЗ дозволило випробування антиковідних препаратів від Pfizer і Merck

Мова йде про ритонавір та молнупіравір.

МОЗ дозволило випробування антиковідних препаратів від Pfizer і Merck
Фото: З відкритих джерел

 Міністерство охорони здоровʼя дозволило в Україні клінічні випробування таблеток проти коронавірусу компаній Pfizer і Merck.

Про це йдеться у додатках до наказу МОЗу від 4 листопада 2021 року.

Так, дослідження препарату PF-07321332/Ритонавіру від Pfizer проводитимуть над особами, які контактували з хворими на ковід.

Окрім того, проведуть випробування таблеток, препарату МK-4482 або Молнупіравіру від Merck. У дослідженні візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на коронавірус.

Нагадаємо, Pfizer заявила, що її експериментальні таблетки від COVID-19 Paxlovid на 89% знижують ризик госпіталізації.

Також американська фармацевтична компанія MSD (Merck) повідомила про намір просити дозвіл на екстрене використання антивірусного лікарського засобу молнупіравір для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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