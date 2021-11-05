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На Львівщині утилізують близько 40 тисяч доз вакцини від COVID-19

Ця вакцина поступила до України як невідкладна допомога.

На Львівщині утилізують близько 40 тисяч доз вакцини від COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Львівській області сплив термін придатності близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, їх передадуть на спеціальні склади для утилізації.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис.

"До нас вакцина поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тисяч доз AstraZeneca, яку ми не використали та в якої сплив термін придатності. Вона зараз на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують", - сказав Чемерис.

Він зазначив, що на сьогодні проблем із надходженням вакцин на територію області немає. Наразі дві дози вакцини отримали 23% населення, 35% - одну дозу. Щоденно вакцинується від 18 до 22 тис. населення області.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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