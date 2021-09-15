Україна може передати вакцини, у яких збігає термін придатності, іншим країнам, - Ляшко

"Ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований".

Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, у МОЗ планують щеплення так, щоб використати всі дози наявної вакцини. Якщо термін дії певних партій вакцини все ж спливе, такі вакцини будуть вилучені з обігу та утилізовані.

"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив він.

Нагадаємо, напередодні Київська школа економіка попередила про те, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca.