В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №1236 щодо встановлення карантину через ситуацію з поширенням COVID-19.

Як повідомляє пресслужба МВС України, іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції, встановлення додатка “Вдома” та проходження тестування в Україні.

“Незмінним залишається для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове проживання незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається що всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Також в’їзд до України можливий при наявності іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або негативного результату ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та перетинають державний кордон на в'їзд, зобов'язані мати негативний результат тесту та встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну перебування на території України.

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.

Постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін своїм рішенням визначив, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд, підлягають самоізоляції. Це стосується і громадян України, і іноземців.