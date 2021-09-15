У США розглядають можливість надання Україні системи протиракетної оборони "Залізний купол", – Politico

Поправку про варіанти продажу чи передачі систем протиракетної оборони включили до законопроєкту про оборону на 2022 рік.

Конгресмени включили до законопроєкту про оборону на 2022 рік пункт про продаж чи передачу Україні компонентів нової системи протиповітряної та протиракетної оборони, включно з батареями Iron Dom ("Залізний купол").

До драфту закону про оборонну політику 2022 фінансового року Комітету Палати представників зі справ збройних сил додали поправку авторства Скотта Франкліна, що вимагає від Пентагону надати у Конгресі звіт щодо варіантів потенційного продажу чи передачі "наявних систем" Україні, пише Politico.

Версія законопроєкту не визначає конкретні системи озброєння, які пропонується передати Україні. Однак один з працівників Конгресу заявив, що формулювання про передачу наявних систем говорить про багато речей, і що дві батареї "Залізного купола" є основними кандидатами, оскільки в армії мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку РФ.

У травні цього року міністр оборони Андрій Таран говорив, що Україна хотіла би придбати щось "на кшталт Залізного купола".

Цей сигнал був взятий до уваги Конгресом.

"Враховуючи бажання та обопільне визнання того, що необхідно зробити більше на фронті інтегрованої протиповітряної оборони українців, і з урахуванням деяких політичних рішень адміністрації щодо України, є бажання спробувати зробити більше, щоб допомогти їм, ніж те, що робить команда Байдена", – повідомив співробітник Конгресу на умовах анонімності через те, що законопроєкт все ще перебуває на розгляді Палати представників.

Водночас є питання щодо ефективності "Залізного купола" саме в умовах війни з Росією.

Станом на зараз у США не так багато надлишкових батарей протиповітряної оборони, готових до передачі. Однак є дві батареї, які готують до введення в експлуатацію в наступному році.

Видання припускає, що в разі надання Україні "Залізного куполу" напруження між Києвом і Москвою посилиться ще більше. Росія довго скаржилася на американську систему захисту від балістичних ракет у Румунії і заявляла, що її можна використовувати в наступальних цілях. США і НАТО це заперечували.

"Залізний купол" – розробка, побудована ізраїльською оборонною компанією Rafael спільно з американською Raytheon – зарекомендував себе як один із найефективніших у світі "вбивць" ракет малої дальності.

Ізраїльські військові стверджують, що Iron Dome за останні кілька років вдалося перехопити близько 90% випущених ракет.