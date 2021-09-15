Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
ГоловнаСвіт

Південна Корея заявила про запуск двох балістичних ракет з території КНДР

Ракети впали у водах між Японією та Корейським півостровом. 

Південна Корея заявила про запуск двох балістичних ракет з території КНДР
Фото: EPA/UPG

Військові Південної Кореї заявили, що КНДР 15 вересня випустила дві балістичні ракети біля східного узбережжя. Запуск відбувся через два дні після того, як Північна Корея заявила про успішне випробування нової зброї, пише Associated Press.

У заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї зазначено, що дві балістичні ракети, запущені з об'єкта в центральній частині КНДР, полетіли в бік вод східного узбережжя Корейського півострова. 

Берегова охорона Японії своєю чергою заявила, що обидві ракети впали у водах між Японією та Корейським півостровом за межами її виключної економічної зони. Про пошкодження кораблів чи літаків не повідомляється.

Жодних деталей про те, що саме було запущено, немає, додає Reuters

КНДР на минулих вихідних повідомила про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності, назвавши її "стратегічною зброєю величезної важливості". Аналітики вважають, що ця ракета може стати першою в країні ядерною зброєю такого роду. 

Перемовини щодо ліквідації ядерних програм Північної Кореї в обмін на послаблення санкцій США зайшли в глухий кут ще в 2019 році. 

Випробування нової крилатої ракети було вже третім у КНДР з початку року. У березні КНДР запустила дві крилаті ракети, а за кілька днів – дві балістичні ракети KN-23, схожі на російські "іскандери".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також