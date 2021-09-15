Південна Корея заявила про запуск двох балістичних ракет з території КНДР

Ракети впали у водах між Японією та Корейським півостровом.

Військові Південної Кореї заявили, що КНДР 15 вересня випустила дві балістичні ракети біля східного узбережжя. Запуск відбувся через два дні після того, як Північна Корея заявила про успішне випробування нової зброї, пише Associated Press.

У заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї зазначено, що дві балістичні ракети, запущені з об'єкта в центральній частині КНДР, полетіли в бік вод східного узбережжя Корейського півострова.

Берегова охорона Японії своєю чергою заявила, що обидві ракети впали у водах між Японією та Корейським півостровом за межами її виключної економічної зони. Про пошкодження кораблів чи літаків не повідомляється.

Жодних деталей про те, що саме було запущено, немає, додає Reuters.

КНДР на минулих вихідних повідомила про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності, назвавши її "стратегічною зброєю величезної важливості". Аналітики вважають, що ця ракета може стати першою в країні ядерною зброєю такого роду.

Перемовини щодо ліквідації ядерних програм Північної Кореї в обмін на послаблення санкцій США зайшли в глухий кут ще в 2019 році.

Випробування нової крилатої ракети було вже третім у КНДР з початку року. У березні КНДР запустила дві крилаті ракети, а за кілька днів – дві балістичні ракети KN-23, схожі на російські "іскандери".