Вступ України до НАТО має стратегічне значення для Європи та США, - Волкер

Україна зробила багато щодо виконання критеріїв для членства в Альянсі, а потрібно зробити ще більше.

Експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу є питанням стратегічного значення для безпеки усієї Європи, а також Сполучних Штатів.

Про це він заявив під час організованого Kyiv Post вебінару на тему відносин України та НАТО, передає "Укрінформ".

"Я переконаний, що приєднання України до НАТО є питанням стратегічного значення для безпеки усієї Європи, звичайно, і для України, але й для Європи, а також для Сполучних Штатів", - сказав Волкер.

Він також зазначив, що Україна зробила багато щодо виконання критеріїв для членства в НАТО, а потрібно зробити ще більше. Проте, на його думку, все впирається не стільки у виконання цих критеріїв, як у політичні питання.

"НАТО приймає рішення консенсусом, а це означає, що кожна країна-член має дати згоду, щоб було прийняте спільне рішення. А ми знаємо, що є багато європейських країн, які побоюються, що це буде провокативним кроком щодо Росії, що це втягне Альянс у конфлікт на Донбасі і що Україна недостатньо реформована і занадто корумпована. У нас є проблеми в межах НАТО зі знаходженням консенсусу для запрошення України стати членом", - заявив Волкер.

Він переконаний, що Альянс має почати говорити про "реальні речі" у питанні членства України. Виконання ж Києвом конкретних речей, на його думку, також може "змінити політичну динаміку".

Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни. 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.