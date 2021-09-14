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Facebook звільнив від дотримання правил 5,8 млн VIP-користувачів

Навіть деякі мопси мають більше прав у Facebook, ніж звичайні користувачі.

Facebook звільнив від дотримання правил 5,8 млн VIP-користувачів
Фото: EPA/UPG

Facebook має внутрішню систему, за допомогою якої 5,8 млн VIP-користувачів було практично звільнено від дотримання правил соцмережі.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомила Wall Street Journal.

Стверджується, що компанія регулярно робить (чи робила) винятки з правил для таких осіб, як колишній президент США Дональд Трамп, футболіст Неймар, американська сенаторка Елізабет Уоррен і навіть інтернет-селебріті собака Doug the Pug.

Система, яка звільняє VIP-користувачів від правил соцмережі, має назву XCheck. У 2020 році в ній було зареєстровано не менше 5,8 млн аккаунтів, які належать потенційним ньюзмейкерам, впливовим чи популярним особам.

В розслідуванні газети стверджується, що Facebook часто не карає їх за пости, за які звичайні користувачі були б моментально заблоковані. Наприклад, у 2019 році викладені Неймаром інтимні фото дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні, встигли побачити 56 млн користувачів, бо модератори не могли обійти систему XCheck.

Facebook давно визнав існування такої системи і в коментарі WSJ заявив, що намагається припинити практику "білих списків".

Нагадаємо, що кілька місяців тому Facebook тимчасово видалив пост українського посла, який відповів на статтю Володимира Путіна про "один народ" словами: "Родичів нормальні люди не вбивають".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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