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Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19

Перебуваючи в лікарні, Хай Шауліан звинуватив поліцію в отруєнні і спробі "ліквідувати" його.

Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Хай Шуліан
Фото: фейсбук Хая Шауліана

У понеділок, 13 вересня, в лікарні "Вольфсон" у місті Холон помер один з ідеологів ізраїльських антивакцинаторів Хай Шауліан. Причиною його смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою.

Як пише ізраїльське видання "Вести", Шауліан регулярно публікував у соцмережах заклики до відмови від щеплень, а вакцини називав небезпечними для життя. Крім того, він стверджував, що епідемія коронавірусу - не більше ніж вигадка.

Заразившись коронавірусом, Шауліан потрапив до лікарні і провів там близько тижня. Перебіг хвороби у нього був важким, і через короткий час почали відмовляти життєво важливі системи організму.

11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив у Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото, де крупним планом зображено його обличчя з кисневими трубками, Хай описав те, що відбувається з ним.

"Я в критичному стані, не можу розмовляти і відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню - це жахлива річ", - написав він.

Шауліан також закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, "проводить злочинний примус громадян".

Приблизно за два тижні до госпіталізації Хай Шауліан брав активну участь у демонстрації протесту проти запровадження санітарних норм зеленого стандарту. Під час вуличних протестів його затримала поліція. Через якийсь час чоловік відчув нездужання і звернувся за медичною допомогою.

Уже перебуваючи на лікарняному ліжку, Шауліан продовжив вести діяльність проти вакцинації, звинуватив поліцейських у тому, що його "намагалися отруїти", і навіть назвав те, що відбувається, "спробою ліквідації".

Нагадаємо, в серпні американський радіоведучий-антивакцинатор Дік Фаррел помер від COVID-19. Перед смертю він закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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