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Представники України та Польщі обговорили нарощування військової співпраці між країнами

"Двостороннє співробітництво позитивно впливає на нарощування оперативних спроможностей і бойовий потенціал збройних сил обох країн".

Представники України та Польщі обговорили нарощування військової співпраці між країнами
Сергій Наєв

13 вересня відбулася телефонна розмова Командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва з командувачем Оперативного командування видів збройних сил Польщі генерал-лейтенантом Томашем Пьотровським.

Про це повідомляє пресслужба генштабу ЗСУ.

“Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію навколо державного кордону України, завдання, які стоять перед українськими військовослужбовцями у ході виконання бойових завдань, а також перспективні шляхи нарощування військового співробітництва між Командуванням об’єднаних сил Збройних Сил України та Оперативним командуванням видів Збройних Сил Республіки Польща”, - йдеться у повідомленні.

Під час телефонної розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував свого польського колегу про ситуацію навколо України у зв’язку із проведенням спільних білорусько-російських навчань "Захід-2021" а також можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій. 

Зі свого боку генерал-лейтенант Томаш Пьотровський запропонував можливу допомогу від польської сторони щодо набуття оперативних спроможностей Командуванням об’єднаних сил ЗС України.

По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що двостороннє співробітництво позитивно впливає на нарощування оперативних спроможностей і бойовий потенціал збройних сил обох країн.

Нагадаємо, у Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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