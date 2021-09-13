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У Португалії, де вакциновано 81% населення, скасували масковий режим на вулиці

Маски залишаються обов'язковими в громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.

У Португалії, де вакциновано 81% населення, скасували масковий режим на вулиці
Фото: EPA/UPG

З понеділка, 13 вересня, Португалія скасувала вимогу про обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі, яка діяла з жовтня 2020 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Парламент країни не продовжив дії закону, що встановлює вимогу носити маску на вулиці. Наразі органи охорони здоров'я рекомендують одягати маску в особливо людних місцях, коли важко дотримуватися безпечної дистанції.

Маски залишаються обов'язковими в громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.

У Португалії першою дозою вакцини від COVID-19 щеплено понад 89% населення, а повністю імунізовано майже 81%.

Нагадаємо, в Грузії з 10 серпня повернули обов'язкову вимогу носіння захисної маски на відкритому повітрі, де збирається більше від п'ятьох осіб.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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