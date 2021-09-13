У Німеччині стартував тиждень загальної вакцинації

У Німеччині в понеділок, 13 вересня, стартує масштабна щеплювальна кампанія - тиждень загальної вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Кожен житель країни має можливість зробити щеплення від ковіду без попереднього запису і безкоштовно у спеціальних пунктах під вивіскою HierWirdGeimpft ("Тут щеплюють").
Крім постійних центрів вакцинації, у кампанії задіяні численні тимчасові пункти, створені в торгових центрах, бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях та інших місцях.
Глава відомства федерального канцлера Гельге Браун напередодні повідомив, що кампанія триватиме і в наступні тижні, щоб запобігти четвертій хвилі пандемії.
"Якщо ми нічого не будемо робити, то вона напевно прийде", - зазначив він.
Канцлерка Ангела Меркель закликала жителів Німеччини скористатися можливостями для вакцинації.
"Ще ніколи не було так просто отримати щеплення. Ніколи ще це не робилося так швидко", - наголосила вона.
Зараз у Німеччині повністю щеплені проти ковіду 62% населення.
Нагадаємо, 20 серпня в Німеччині заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу.
Із 23 серпня всі жителі країни, які не отримали повного щеплення від коронавірусу, окрім дітей, а також ті, хто не перехворів упродовж останніх шести місяців, мають надавати результати негативного тесту для відвідування заходів у закритих приміщеннях, а з 11 жовтня експрестести стануть платними.