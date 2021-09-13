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У Німеччині стартував тиждень загальної вакцинації

Кожен житель країни зможе вакцинуватися без попереднього запису і безкоштовно.

У Німеччині стартував тиждень загальної вакцинації
Фото: EPA/UPG

У Німеччині в понеділок, 13 вересня, стартує масштабна щеплювальна кампанія - тиждень загальної вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кожен житель країни має можливість зробити щеплення від ковіду без попереднього запису і безкоштовно у спеціальних пунктах під вивіскою HierWirdGeimpft ("Тут щеплюють").

Крім постійних центрів вакцинації, у кампанії задіяні численні тимчасові пункти, створені в торгових центрах, бібліотеках, трамвайних вагонах, мечетях та інших місцях.

Глава відомства федерального канцлера Гельге Браун напередодні повідомив, що кампанія триватиме і в наступні тижні, щоб запобігти четвертій хвилі пандемії.

"Якщо ми нічого не будемо робити, то вона напевно прийде", - зазначив він.

Канцлерка Ангела Меркель закликала жителів Німеччини скористатися можливостями для вакцинації.

"Ще ніколи не було так просто отримати щеплення. Ніколи ще це не робилося так швидко", - наголосила вона.

Зараз у Німеччині повністю щеплені проти ковіду 62% населення.

Нагадаємо, 20 серпня в Німеччині заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу.

Із 23 серпня всі жителі країни, які не отримали повного щеплення від коронавірусу, окрім дітей, а також ті, хто не перехворів упродовж останніх шести місяців, мають надавати результати негативного тесту для відвідування заходів у закритих приміщеннях, а з 11 жовтня експрестести стануть платними.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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