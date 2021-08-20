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У Німеччині заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу

Почастішали випадки зараження серед молоді, переважає штам дельта.

У Німеччині заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Експерти Інституту імені Роберта Коха повідомили про початок четвертої хвилі епідемії COVID-19 в Німеччині.

Такі висновки містить оприлюднений щотижневий звіт інституту, передає DW.

"Число випадків захворювання знову зростає вже з початку липня 2021 року і, таким чином, зростання відбувається значно раніше і швидше, ніж торік", - йдеться в документі.

Як зазначається, впродовж тижня частка позитивних результатів проведених ПЛР-тестів збільшилася з 4 до 6%. Особливо багато випадків зараження спостерігається серед молодих вікових груп.

"Нині це явно свідчить про початок четвертої хвилі, що набирає обертів, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - зазначили автори звіту.

Домінує серед нових випадків дельта-варіант коронавірусу, який вважається більш заразним.

Торік аналогічна ситуація щодо зростання випадків заражень серед молоді спостерігалася значно пізніше - наприкінці вересня й на початку жовтня, підкреслили в інституті.

Нині у Німеччині вже близько 64% жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Понад 58% - повністю вакциновані від COVID-19.

із 23 серпня всі жителі Німеччини, які не отримали повного щеплення від коронавірусу, окрім дітей, а також ті, хто не перехворів упродовж останніх шести місяців, мають надавати результати негативного тесту для відвідування заходів у закритих приміщеннях, а з 11 жовтня експрес-тести стануть платними.

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