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Лукашенко запропонував Угорщині разом захищати сімейні цінності

Він наголосив на досвіді Білорусі у цьому напрямку.

Лукашенко запропонував Угорщині разом захищати сімейні цінності
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко вважає, що співпраця Білорусі з Угорщиною має розвиватися і зміцнюватися, зокрема в напрямку захисту сімейних цінностей.

Як повідомляє пресслужба Лукашенка, він імені співвітчизників і себе особисто привітав президента Угорщини Яноша Адера з національним святом - Днем святого Іштвана.

"Одним з перспективних напрямів взаємодії може стати захист традиційних сімейних цінностей. Беручи до уваги відповідний істотний досвід Білорусі, висловлюю готовність до розширення діалогу в цій галузі, в тому числі в рамках міжнародних організацій", - підкреслив Лукашенко у привітанні.

Олександр Лукашенко також надіслав вітальне послання прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, зазначивши, що останнім часом Білорусі та Угорщині довелося пережити нелегкі випробування.

"Однак я переконаний: нам вистачить стійкості, мудрості і цілеспрямованості вистояти і перемогти труднощі", - підкреслив Лукашенко.

Голова Конституційної комісії, голова Конституційного Суду Петро Міклашевич раніше повідомив, що в проєкті нової конституції Білорусі, над яким триває робота, запропоновано прописати, що шлюб - це союз жінки та чоловіка, "з метою збереження традиційних цінностей сім'ї та шлюбу".

Нагадаємо, в червні в Угорщині схвалили закон, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах. Новий указ є першим з серії директив, які роз'яснюють наслідки його прийняття.

Європейська комісія почала процедуру проти націоналістичного уряду Віктора Орбана через цей закон, заявивши, що він є дискримінаційним і суперечить європейським цінностям толерантності та свободи особистості.

Уряд Орбана заявляє, що новий закон покликаний захистити дітей і надати батькам право займатись їх освітою в питаннях сексуальності.

Нагадаємо, у липні Орбан анонсував проведення референдуму в країні щодо питань, пов'язаних із сексуальним вихованням дітей.

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