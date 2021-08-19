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Байден: загроза тероризму для США набагато більша з Сирії та Східної Африки

"Існують набагато більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану".

Байден: загроза тероризму для США набагато більша з Сирії та Східної Африки
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що терористичні загрози з Сирії або Східної Африки є більш серйозними для Сполучених Штатів, ніж з Афганістану.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC, передає "Інтерфакс-Україна".

"Існує набагато серйозніша загроза для США - з Сирії. Існує набагато серйозніша загроза для США - зі Східної Африки. Існують набагато більш серйозні загрози, що походять з різних місць, ніж з гір Афганістану", - сказав Байден.

"У нас немає (достатньо, - ред.) військових в Сирії, щоб гарантувати - ми захищені", - додав він.

Нагадаємо, на тлі виведення американських військ таліби почали захоплювати владу і наразі контролюють майже всю країну. Це супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Президент Афганістану втік.

Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Двадцятирічна американська місія в Афганістані за планом адміністрації попередника Байдена Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок. 

У липня Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Пізніше він також заявив, що військові США можуть лишитися в Афганістані й після офіційного завершення місії.

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