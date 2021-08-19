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​Президент Афганістану Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення

Він пообіцяв найближчим часом повернутися в країну.

​Президент Афганістану Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення
Ашраф Гані
Фото: Скріншот відео

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення, у якому пообіцяв повернутися в країну.

Він також заявив, що не крав гроші з державної скарбниці.

"Мене звинувачують в тому, що я забрав з собою гроші, але це все - брехня. Я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Зміг взяти лише кілька книг в одній сумці", - розповів Гані.

При цьому він зазначив, що виїхав з Афганістану не з власної волі, а його змусили це зробити. Гані пояснив, що "не хотів стати причиною кровопролиття в столиці".

Також він повідомив, що знаходився в палаці, коли бойовики "Талібану" зайшли в Кабул. Гані пообіцяв, що найближчим часом повернеться в країну і докладатиме зусиль "для досягнення справедливості для афганців".

Нагадаємо, таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян.

Президент Афганістану Ашраф Гані поїхав з країни. Перший віцепрезидент, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді закликав Інтерпол заарештувати президента Гані, який втік з країни. Мохаммаді вважає, що Гані "продав батьківщину".

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