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Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам

"Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним тимчасовим президентом".

Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Амрулла Салех
Фото: utro-news.ru

Перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента Ашрафа Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Про це він написав у Twitter.

"Згідно з конституцією Афганістану, у разі відсутності, утечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент виконує обов'язки президента. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним тимчасовим президентом. Зв'язуюся з усіма лідерами, щоб заручитися їхньою підтримкою та згодою", - написав Салех. 

Він також додав, що "на відміну від США і НАТО, жителі Афганістану не втрачали духу і бачать попереду величезні можливості".

"Ми, афганці, маємо довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на "В'єтконг"... Марні застереження закінчено. Долучайтеся до спротиву", - написав він.

Раніше Салех заявляв, що ніколи і за жодних обставин не схилиться перед талібських терористами і не працюватиме "під однією стелею з "Талібаном". 

Нагадаємо, Салеха вважають одним із найбільш непримиренних противників талібів. На його життя було скоєно безліч замахів, його кілька разів було поранено. Останній замах стався 9 вересня 2020 року - терорист смертник намагався підірвати Салеха. Тоді загинули щонайменше 10 осіб і ще 16 дістали поранення, зокрема - охоронці віцепрезидента.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон. Його точне місцеперебування невідоме.

Іноземні держави почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

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