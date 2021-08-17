Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам

"Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним тимчасовим президентом".

Перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента Ашрафа Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

Про це він написав у Twitter.

"Згідно з конституцією Афганістану, у разі відсутності, утечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент виконує обов'язки президента. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним тимчасовим президентом. Зв'язуюся з усіма лідерами, щоб заручитися їхньою підтримкою та згодою", - написав Салех.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Він також додав, що "на відміну від США і НАТО, жителі Афганістану не втрачали духу і бачать попереду величезні можливості".

"Ми, афганці, маємо довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на "В'єтконг"... Марні застереження закінчено. Долучайтеся до спротиву", - написав він.

It is futile to argue with @POTUS on Afg now. Let him digest it. We d Afgs must prove tht Afgh isn't Vietnam & the Talibs aren't even remotely like Vietcong. Unlike US/NATO we hvn't lost spirit & see enormous oprtnities ahead. Useless caveats are finished. JOIN THE RESISTANCE. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Раніше Салех заявляв, що ніколи і за жодних обставин не схилиться перед талібських терористами і не працюватиме "під однією стелею з "Талібаном".

Нагадаємо, Салеха вважають одним із найбільш непримиренних противників талібів. На його життя було скоєно безліч замахів, його кілька разів було поранено. Останній замах стався 9 вересня 2020 року - терорист смертник намагався підірвати Салеха. Тоді загинули щонайменше 10 осіб і ще 16 дістали поранення, зокрема - охоронці віцепрезидента.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон. Його точне місцеперебування невідоме.

Іноземні держави почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.