Президент Афганістану покинув країну - ЗМІ

За інформацією журналістів, він вилетів у Таджикистан.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну. Про це повідомляє BBC з посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Зазначається, що це сталося, коли Талібан підійшов до околиць Кабула. Повідомляється також, що територію країни покинув віце-президент Амрулла Салех.

Інформацію про відставку Гані підтверджує також портал “Азія плюс” з посиланням на чиновника в уряді президента Афганістану Саджада Нурістані. За інформацією ресурсу, Гані у супроводі свого радника з національної безпеки Хамдулла Мухіба і глави адміністрації Фазла Махмуда Фазлі вилетів в Таджикистан.

Надалі, як зазначається, Гані має вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки не відомо.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня "Талібан" увійшов у передмістя Кабулу – столиці Афганістану. Очікується мирна передача влади.

Того ж дня зранку таліби захопили без супротиву Джелалабад – ключове місто на сході Афганістану.

14 серпня "Талібан" захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.