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Жертвами повеней на півночі Туреччини стали 55 людей, Україна висловила співчуття

Країна не встигла оговтатися від лісових пожеж, як її спіткало нове лихо.

Жертвами повеней на півночі Туреччини стали 55 людей, Україна висловила співчуття
Фото: afad.gov.tr

З 11 серпня жертвами повеней на півночі Туреччини, до яких призвели сильні дощі, стали 55 людей.

За даними турецького управління з надзвичайних ситуацій AFAD, в провінції Кастамону на південному березі Чорного моря загинули щонайменше 46 людей, ще вісім смертей підтвердили в сусідньому Сінопі, одну - в Бартині.

Свої співчуття у зв'язку з гибеллю людей висловив Туреччині президент України Володимир Зеленський.

"Щирі співчуття Президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у твітері.

Свої співчуття на адресу Туреччини висловив також глава МЗС Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Associated Press, деякі мешканці Кастамону в соцмережах повідомили про те, що внаслідок негоди без вісти зникли сотні людей, проти влада провінції це заперечує. У регіоні триває велика пошуково-рятувальна операція; до неї залучені майже шість тисяч осіб з собаками, 20 гелікоптерів та два літаки.

Повені призвели до руйнування будинків, обвалили щонайменше п'ять мостів та пошкодили велику кількість доріг.

На думку турецьких експертів, у руйнівних наслідках злив багато в чому винна людська діяльність. Зокрема, активна забудова берегів річки Езіне в місті Бозкурт, де пошкодження були найсерйознішими, звузило русло та заплаву з 400 метрів 15-ти. Під час рясних дощів воді просто не було куди діватися, і вона затопила вулиці. 

Нагадаємо, що в кінці липня на півдні Туреччини почалися масштабні лісові пожежі, гасіння яких продовжується досі.

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