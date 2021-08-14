Жертвами повеней на півночі Туреччини стали 55 людей, Україна висловила співчуття

Країна не встигла оговтатися від лісових пожеж, як її спіткало нове лихо.

З 11 серпня жертвами повеней на півночі Туреччини, до яких призвели сильні дощі, стали 55 людей.

За даними турецького управління з надзвичайних ситуацій AFAD, в провінції Кастамону на південному березі Чорного моря загинули щонайменше 46 людей, ще вісім смертей підтвердили в сусідньому Сінопі, одну - в Бартині.

Свої співчуття у зв'язку з гибеллю людей висловив Туреччині президент України Володимир Зеленський.

"Щирі співчуття Президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав він у твітері.

Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому 🇹🇷 народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Свої співчуття на адресу Туреччини висловив також глава МЗС Дмитро Кулеба.

Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені у Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна із нашими турецькими друзями та союзниками у цей важкий час випробувань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2021

Як повідомляє Associated Press, деякі мешканці Кастамону в соцмережах повідомили про те, що внаслідок негоди без вісти зникли сотні людей, проти влада провінції це заперечує. У регіоні триває велика пошуково-рятувальна операція; до неї залучені майже шість тисяч осіб з собаками, 20 гелікоптерів та два літаки.

Повені призвели до руйнування будинків, обвалили щонайменше п'ять мостів та пошкодили велику кількість доріг.

На думку турецьких експертів, у руйнівних наслідках злив багато в чому винна людська діяльність. Зокрема, активна забудова берегів річки Езіне в місті Бозкурт, де пошкодження були найсерйознішими, звузило русло та заплаву з 400 метрів 15-ти. Під час рясних дощів воді просто не було куди діватися, і вона затопила вулиці.

Нагадаємо, що в кінці липня на півдні Туреччини почалися масштабні лісові пожежі, гасіння яких продовжується досі.