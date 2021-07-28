В турецькій Анталії спалахнула сильна лісова пожежа, вогонь перекинувся на 200-тисячне місто

Місцева влада запевнила, що туристичним районам нічого не загрожує.

У турецькій Анталії спалахнула сильна лісова пожежа. Вона знищила десятки гектарів зелених насаджень та призвела до евакуації п'яти населених пунктів.

Фото: aa.com.tr

Як повідомляє Hürriyet Daily News, вогонь виник щонайменше в двох різних місцях в районі Манавгат на півдні Туреччини, де зараз спостерігається 40-градусна спеки.

На гасіння пожежі кинули понад 400 рятувальників з літаком та 19 вертольотами, але їм не вдалося стримати поширення вогню. Пожежні команди не дозволили вогню перекинутися на автозаправні станції на трасі "Анталія - Аланія", проте полум'я охопило житлові райони 200-тисячного міста Манавгат.

Фото: hurriyetdailynews.com

Його мер Шукру Созен розказав, що згоріло багато будинків та підприємств. Мешканців кількох кварталів довелося евакуювати. В той же час мер запевнив, що туристичним районам вогонь не загрожує.

В управлінні з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомили, що внаслідок пожежі постраждали 30 осіб.