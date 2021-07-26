Правоохоронці затримали третього учасника злочинної наркогрупи, яка організувала міжнародний канал контрабанди героїну з Ірану на більш ніж 1 мільярд гривень. Ним виявився також громадянин Туреччини 1948 року народження.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Третьому учаснику наркоугруповання буде обрано міру запобіжного заходу. Двох його спільників, яких затримали 22 липня, суд відправив під варту без права внесення застави. Тривають слідчі дії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зауважив, що до України та Європи не потрапило 1,5 млн доз героїну.

"Це - тисячі врятованих життів від передозувань, від згубної звички, від смерті. Я хочу подякувати особисто співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю, які понад рік займалися документуванням цього злочину. Окрема подяка слідчим, експертам, представникам Державної митної служби, Офісу Генерального прокурора і, звичайно ж, нашим колегам - правоохоронцям з Грузії і Вірменії", - сказав голова МВС.

Фото: mvs.gov.ua

У Нацполіції розповіли, що вантаж наркотиків був замаскований у пустотілій цеглі. Спочатку брикети з героїном потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися у пустотілу цеглу та відвантажувалися у автомобіль, який прямував у Грузію. Поромом з Грузії його доставляли в Україну, де наркотики розфасовували меншими партіями та планували вивозити до європейських країн.

Фото: mvs.gov.ua

У МВС повідомили, що, згідно з українським законодавством, спочатку всю партію наркотиків буде направлено на експертне дослідження, де встановлять відсоткову частку чистої речовини, потім залучать як речові докази до матеріалів кримінального провадження, а далі - за рішенням суду, її буде знищено.

Нагадаємо, на початку року у Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень, а в червні Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в її історії партію героїну на 235 кг.