У центрі Києва реконструюють будинок початку XX століття - колишній офіс "Київметробуду"

Після відновлення у 1953 році будівля повністю змінила зовнішній вигляд.

У Києві на вулиці Прорізній реконструюють колишній офіс "Київметробуду" - нежитлову будівлю, побудовану на початку XX століття.

Про це повідомляє Hmarochos.kiev.ua.

Зазначається, що після відновлення у 1953 році будівля повністю змінила зовнішній вигляд.

Замовником реконструкції є ПрАТ "Дніпробудмашина", виконавцем робіт – ТОВ "Будгенсервіс". На інформаційному щиті вказано, що компанія отримала контрольну картку на порушення благоустрою. Також там зазначено, що будинок не перебуває на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Зараз у будинку замінюють вікна і добудовують четвертий мансардний поверх.

Дослідник історії архітектури Києва Семен Широчин зазначив, що будівля розташована в буферній зоні вулиці Хрещатик - це частина ансамблю і мало не єдина будівля, де є арка через вулицю і збережені скульптури на фасадах.

Нагадаємо, зараз ця будівля є об’єктом судової справи - "Київметробуд" через суд вимагає повернути їй нерухомість, яка належить іншій компанії. Зокрема, компанія хоче скасувати продаж будівлі на аукціоні й іпотечний договір з банком "Хрещатик" 2012 року. Тоді "Київметробуд" узяв кредит під заставу будівлі, але не повернув борг. Тому 2016 року адмінбудинок на 7500 квадратних метрів перейшов до банку.

У 2016 році банк "Хрещатик" збанкрутував, і його активи продавали на відкритому аукціоні через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У серпні 2019 року через майданчик ProZorro.Продажі ПрАТ "Діпробудмашина" купило будинок за понад 425 млн гривень (тоді близько $20 мільйонів).