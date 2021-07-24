У Києві розгорнули дві фан-зони для перегляду Олімпіади

Фан-зони працюватимуть у Сирецькому парку та Місті спорту (Гідропарк).

У Києві розгорнули дві фан-зони для перегляду літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Про це повідомили у КМДА.

Фан-зони працюватимуть у Сирецькому парку та Місті спорту (Гідропарк) до 8 серпня.

Окрім трансляції Олімпійських ігор, на території фан-зон проведуть 53 майстер-класи з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Нагадаємо, Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо з дзюдо (вагова категорія до 48 кг).

23 липня у Токіо почалася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Найочікуваніші спортивні змагання мали відбутися ще минулого року, але через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет був змушений їх відкласти. Цього року Ігри з великою кількістю обмежень усе-таки проведуть, вони триватимуть до 8 серпня.

У Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть півтори сотні олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На попередній Олімпіаді в Ріо збірна України завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.