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Українські тенісистки дізналися суперниць у першому раунді Олімпіади-2020

Післязавтра стартує тенісний турнір.

Українські тенісистки дізналися суперниць у першому раунді Олімпіади-2020
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

У Токіо відбулося жеребкування тенісного олімпійського турніру, за результатами якого визначилися суперниці українок по першому раунду змагань.

Четверту сіяну на турнірі Еліну Світоліну (№6 WTA) жереб звів з німецькою тенісисткою Лаурою Зігемунд (№61 WTA).

Дебютантка Олімпійських ігор Даяна Ястремська (№46 WTA) зустрінеться з представницею Канади Лейлою Фернандес (№72 WTA).

Зустріч розпочнеться о 05:00 за Києвом 24 липня, в суботу.

Показово, що на 08:00 того самого дня заплановано матч у парному розряді, в якому Світоліна і Ястремська зіграють проти француженок Алізе Корне та Фіони Ферро.

Другою парою на Олімпійських іграх-2020 від України стали сестри Людмила і Надія Кіченок. Українки проведуть матч проти представниць Індії Сані Мірзи і Анкіти Райни.

Нагадаємо, тенісний турнір на Олімпіаді пройде з 24 липня по 1 серпня.

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