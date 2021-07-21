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Названо столицю XXXV літніх Олімпійських ігор

Брисбен обрали на безальтернативній основі.

Фото: The Conversation

Австралійський Брисбен обрано господарем XXXV літньої Олімпіади, яка відбудеться 2032 року, повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Зазначимо: як такої передвиборної гонки не було - Брисбен був єдиним кандидатом, результати підрахунку голосів повідомили відразу.

Отже, Австралійський континент утретє проведе літні Олімпійські ігри. Раніше вони проходили в Мельбурні (1956) і Сіднеї (2000).

Перед Брисбеном літні Олімпійські ігри заплановано в Парижі (2024) і Лос-Анджелесі (2028).

Через два дні стартують Ігри-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу перенесли на рік.

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