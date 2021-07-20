Фото: EPA/UPG Гельмут Марко

Радник "Ред Булла" з автоспорту Гельмут Марко поділився орієнтовною сумою збитку, якого зазнала Red Bull через зіткнення болідів Макса Ферстаппена і Льюїса Гамільтона на першому колі Гран-прі Великобританії.

Нагадаємо, в 9-му повороті Copsе гонщики до останнього чекали, що суперник зніме ногу з педалі газу, але ніхто з них цього так і не дочекався. У підсумку сталося зіткнення, і машина Ферстаппена на швидкості під 300 км на годину влетіла у відбійник, отримавши серйозні пошкодження.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Гонка для Ферстаппена на цьому завершилася.

"Поки що виходить сума збитків 750 тис. євро. Правда, ще невідомий ступінь пошкодження двигуна. Звичайно, ситуація неприємна. Особливо в умовах обмеженого бюджету", - цитує Марка f1report.ru.