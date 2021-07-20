Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
ГоловнаСпорт

Сума збитку від зіткнення Ферстаппена і Гамільтона на Гран-прі Великобританії наближається до € 1 млн

Непоступливість пілотів на трасі позначається на бюджеті команд.

Гельмут Марко
Фото: EPA/UPG
Гельмут Марко

Радник "Ред Булла" з автоспорту Гельмут Марко поділився орієнтовною сумою збитку, якого зазнала Red Bull через зіткнення болідів Макса Ферстаппена і Льюїса Гамільтона на першому колі Гран-прі Великобританії.

Нагадаємо, в 9-му повороті Copsе гонщики до останнього чекали, що суперник зніме ногу з педалі газу, але ніхто з них цього так і не дочекався. У підсумку сталося зіткнення, і машина Ферстаппена на швидкості під 300 км на годину влетіла у відбійник, отримавши серйозні пошкодження.

Гонка для Ферстаппена на цьому завершилася.

"Поки що виходить сума збитків 750 тис. євро. Правда, ще невідомий ступінь пошкодження двигуна. Звичайно, ситуація неприємна. Особливо в умовах обмеженого бюджету", - цитує Марка f1report.ru.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також