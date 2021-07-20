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Кількість заражених коронавірусом на Олімпіаді в Токіо сягнула 71 людини

Усі ці люди причетні до проведення Ігор.

Кількість заражених коронавірусом на Олімпіаді в Токіо сягнула 71 людини
Фото: EPA/UPG

На Олімпійських іграх у Токіо за підсумками тестування з 17 по 19 липня зафіксовано ще дев'ять випадків зараження коронавірусом, інформує "Спорт-Экспресс" із посиланням на оргкомітет "Токіо-2020".

Хворими виявилися спортсмен з Японії, працівник однієї команди, місцеві волонтер і шість підрядників, які працюють на Олімпіаді.

З 1 липня в Токіо загальне число інфікованих сягнуло 71 людини, серед них 31 іноземець. Усі ці люди причетні до проведення Ігор.

Нагадаємо, з 12 липня в Токіо ввели режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, який триватиме до 22 серпня.

Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

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