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Перший “десант” українських олімпійців прибув у Токіо

Мешканцями Олімпійської домівки стали представники України з боксу, дзюдо та стрільби з лука.

У Токіо прибув перший десант олімпійців з України, які з 23 липня представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.

Про це повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Фото: noc-ukr.org

Після проходження в міжнародному аеропорті Токіо усіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, здачі тесту на коронавірус українці відправилися в Олімпійське селище.

Першими мешканцями Олімпійської домівки стали представники України з боксу, дзюдо та стрільби з лука.

Фото: noc-ukr.org

“Хлопці та дівчата розмістилися в комфортних одномісних та двомісних кімнатах. У перший вечір прибуття спортсмени завітали до їдальні, яка працює цілодобово й пропонує широкий спектр страв різноманітних кухонь світу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: noc-ukr.org

Фото: noc-ukr.org

Завтра атлети більш детально ознайомляться з Олімпійським селищем та проведуть тренування на його території.

Зазначимо, на Іграх в Токіо Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).

Нагадаємо, з першого дня роботи Олімпійського селища спортсмени скаржаться на безпеку. Спортсмени перетинаються з місцевими жителями і туристами, що є прихованою небезпекою.

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