На Кубку світу в Сочі шахіста, який заразився коронавірусом, вивели із залу під час матчу

На Кубку світу з шахів у Сочі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом, повідомляє championat.com.

Це сталося під час першої партії другого кола турніру. Інфікованого шахіста, відповідно до медичного протоколу, вивели з ігрової зони, не давши можливості закінчити матч. Йому було зараховано технічну поразку. Ім'я учасника не розголошується.

Також наголошують, що суперник хворого гросмейстера теж негайно покинув зал. Він буде проходити додаткове медичне обстеження.

Кубок світу з шахів, у якому бере участь чинний чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен, завершиться 6 серпня.

Загальний призовий фонд змагання становить понад $1,8 млн.