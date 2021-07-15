Львівські "Карпати" остаточно припинили існування

Легендарний львівський футбольний клуб "Карпати" припиняє існування.

Про це на офіційному клубному сайті оголосив співвласник КПФ "Карпати" Олег Смалійчук.

"Друзі, перш за все хочу вибачитись за таке тривале мовчання. Всі ці дні вирішувалось дуже багато важливих питань. Ми не мали точної інформації. Тому я не хотів давати обіцянок, яких не зможу дотриматись. Але нарешті настав час поставити крапку.

Весь минулий сезон ми працювали над тим, щоб врятувати від загибелі головний спортивний бренд Західної України – львівські "Карпати". Структура власності юридичної особи – КПФ "Карпати" Львів – не дозволяла їй повноцінно функціонувати, не кажучи вже про розвиток. Другий співвласник "Карпат" роками блокував роботу клубу. Незважаючи на усі наші зусилля, за рік часу він так і не вступив у діалог", - заявив Смалійчук.

"За цей час ми погасили борги із заробітної плати всіх працівників і заборгованості за надані послуги та товари. Також вдалося закрити частину боргів за старі трансфери, через які на клуб був накладений трансферний бан. Ми утримували, крім основної команди, ЖФК і дитячу академію.

На жаль, наш план перезапуску клубу не вдався. Тому КПФ "Карпати" вийшли з професійного футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів", - зазначив співвласник клубу.

"Я казав це рік тому і повторюю зараз: не важливо, кому будуть належати "Карпати" – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине справді важливе – щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися, навіть якщо для цього мені потрібно зробити крок у сторону.

Хочу подякувати всім, хто вірив нам і допомагав. Уболівальники "Карпат" – справді найкращі в Україні, тепер я знаю це точно. Зустрінемось на секторі", - додав Смалійчук.

Минулого сезону "Карпати" посіли останнє місце в групі А Другої ліги.