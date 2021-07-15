Володар "Золотого м'яча" Євро-2020 офіційно став гравцем "Парі Сен-Жермен"

"Парі Сен-Жермен" на своєму офіційному сайті оголосив про укладення контракту з голкіпером "Мілана" Джанлуїджі Доннаруммою.

Паризький клуб оформив перехід 22-річного італійця на правах вільного агента. Контракт з голкіпером розрахований до літа 2026 року.

У минулому сезоні Доннарумма провів 48 матчів за Rossoneri, в 15-ти з яких залишив свої ворота "сухими".

Відзначимо, що за ПСЖ грає ще один голкіпер світового рівня Кейлор Навас, який не збирається залишати французький клуб.

Нагадаємо, що Доннарумма був визнаний кращим гравцем минулого Євро-2020, на якому збірна Італії стала переможцем турніру, обігравши в фіналі Англію в серії післяматчевих пенальті.