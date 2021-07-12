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УЄФА визначив володаря "Золотого м'яча" Євро-2020

Доннарумма заслужив звання кращого гравця турніру.

Джанлуїджі Доннарума
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Доннарума

Герой післяматчевих пенальті у фіналі Євро-2020 голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний кращим гравцем турніру, повідомляє пресслужба УЄФА.

Варто відзначити, що італієць - другий воротар, який став найкращим гравцем європейського чемпіонату. Раніше такої нагороди був удостоєний датчанин Петер Шмейхель в 1992 році.

Нагадаємо, збірна Італії повторила свій кращий результат в історії, вдруге виграв Євро.

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