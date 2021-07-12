Герой післяматчевих пенальті у фіналі Євро-2020 голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний кращим гравцем турніру, повідомляє пресслужба УЄФА.
🚫 3 сухих матча, 9 сейвов— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021
😮 Герой послематчевой серии пенальти в 1/2 финала
😱 Герой послематчевой серии пенальти в финале
🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма - Лучший игрок #ЕВРО2020! 👏
Заслуженно? 😎 pic.twitter.com/mN8JChRWyi
🇮🇹 Доннарумма во всей красе 📺👇#ЕВРО2020 https://t.co/kDmVt1zOhq pic.twitter.com/Y1nWPsh4jz— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021
Варто відзначити, що італієць - другий воротар, який став найкращим гравцем європейського чемпіонату. Раніше такої нагороди був удостоєний датчанин Петер Шмейхель в 1992 році.
Нагадаємо, збірна Італії повторила свій кращий результат в історії, вдруге виграв Євро.