Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Доннарума

Герой післяматчевих пенальті у фіналі Євро-2020 голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнаний кращим гравцем турніру, повідомляє пресслужба УЄФА.

🚫 3 сухих матча, 9 сейвов

😮 Герой послематчевой серии пенальти в 1/2 финала

😱 Герой послематчевой серии пенальти в финале



🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма - Лучший игрок #ЕВРО2020! 👏



Заслуженно? 😎 pic.twitter.com/mN8JChRWyi — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021

Варто відзначити, що італієць - другий воротар, який став найкращим гравцем європейського чемпіонату. Раніше такої нагороди був удостоєний датчанин Петер Шмейхель в 1992 році.

Нагадаємо, збірна Італії повторила свій кращий результат в історії, вдруге виграв Євро.