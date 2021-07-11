​Зеленський передав олімпійцям прапор України з підписами військових

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською у неділю, 11 липня, зустрівся з членами збірної України, які представлятимуть Україну на Олімпіаді у Токіо.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Ми всією країною будемо не просто тримати кулаки – ми будемо з вами постійно. Будемо за вас дуже сильно вболівати", - сказав Зеленський під час зустрічі, наголосивши на символічності Олімпіади - вона відбуватиметься напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Зеленському показали форму, в якій виступатимуть олімпійці, а він у свою чергу передав їм прапор, підписаний військовими, які в різні роки воювали на Донбасі.

"Це прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами", – пояснив президент.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Україну на літній Олімпіаді в Токіо представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

XXXII Олімпіада стартує 23 липня і триватиме до 8 серпня.