УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку

Фото: EPA/UPG Бьорн Куйперс

Пресслужба УЄФА оголосила бригаду суддів, яка обслуговуватиме фінальний матч Євро-2020 між командами Англії і Данії.

Головним арбітром призначено нідерландця Бйорна Кейперса. Його асистентами будуть співвітчизники Сандер ван Рукел і Ервін Зейстра.

Резервним арбітром призначено Карлоса дель Серро (Іспанія), відеоасистентом - німця Бастіана Данкерта.

У бригаду відеоасистентів також входить Пол ван Букел з Нідерландів, який відповідав за VAR у півфінальному матчі Англія - Данія і підтвердив правильність призначення пенальті у ворота данців арбітром Данні Маккелі після падіння гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Також зазначимо, що для Кейперса зустріч Англії та Італії стане четвертою на Євро-2020. Раніше він працював на матчах Данія - Бельгія (1:2), Словаччина - Іспанія (0:5) і Данія - Чехія (2:1).

Нагадаємо, фінальний поєдинок пройде 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.