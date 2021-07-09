Виправдана в застосуванні допінгу чемпіонка світу з каное їде на Олімпіаду в Токіо понад квоту

Лоуренс Венсан-Лапуант довела, що заборонений препарат потрапив у її організм унаслідок "обміну біологічними рідинами з колишнім хлопцем".

11-разова чемпіонка світу з веслування на каное Лоуренс Венсан-Лапуант включена до складу збірної Канади на Олімпіаду-2020 у Токіо, незважаючи на поразку у відбіркових стартах, повідомляє "Спорт-Экспресс".

У березні 29-річній спортсменці не вистачило 0,032 секунди, щоб випередити Кеті Вінсент у боротьбі за єдину канадську путівку на жіночій дистанції 200 метрів у каное-одиночці.

Дисципліна, як і жіноче каное загалом, дебютує на Іграх у Токіо в рамках боротьби МОК за гендерну рівність. Квота в одну спортсменку в канадок стала наслідком того, що Венсан-Лапуант пропустила чемпіонат світу 2019 року через допінгові звинувачення.

Однак згодом спортсменка була виправдана, оскільки довела, що заборонений препарат потрапив у її організм унаслідок "обміну біологічними рідинами з колишнім хлопцем". Чоловік займався американським футболом і вживав лігандрол, не попередивши про це свою секс-партнерку.

Коли Венсан-Лапуант повернулася до виступів, міжнародна федерація, з урахуванням скасування через пандемію декотрих відбіркових стартів, висловила готовність включити зоряну канадку до складу учасниць ОІ-2020 понад квоту. Крім того, очікується, що Лоуренс виступить у заїзді двійок на 500 метрів в одному екіпажі з Кеті Вінсент.