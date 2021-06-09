МОК оголосив склад збірної біженців на Олімпіаду-2020 у Токіо

У команду потрапили спортсмени, які представляють 13 країн.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив склад збірної біженців, яка виступить на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

У команду біженців включено 29 атлетів з 13 країн. Вони представляють 12 видів спорту.

На офіційній церемонії відкриття Олімпіади спортсмени-біженці вийдуть на арену другими. Під час офіційних представлень команди і церемоній нагородження буде використовуватися олімпійський гімн.

Склад збірної біженців:

Плавання - Алаа Масо, Юсра Мардін (Сирія);

Легка атлетика - Доріан Келетела (Конго), Роуз Натік Лікон, Джеймс Ньянг Чіенгджик, Анжеліна Надал Лохаліт, Пауло Амотун Локоро (всі - Південний Судан), Джамал Абдельмаджі Мохаммед (Судан), Тахловіні Габрієсос (Еритрея);

Бадмінтон - Арам Махмуд (Сирія);

Бокс - Вессей Саламано (Сирія), Елдрич Родрігез (Венесуела);

Веслування на байдарках і каное - Саїд Фазлоула (Іран);

Велоспорт - Масом Алі Зада (Афганістан), Ахмад Бадреддін Ваїс (Сирія);

Дзюдо - Санда Алдас, Ахмад Алікай, Муна Дахук (усі - Сирія), Джавад Махджуб (Іран), Пол Місенга (ДР Конго), Нігара Шахін (Афганістан);

Карате - Ваель Шуб (Сирія), Хамун Дерафшипур (Іран);

Стрільба - Луна Соломон (Еритрея);

Тхеквондо - Діна Лангеруді, Кімія Алізаде (Іран), Абдулла Седікі (Афганістан);

Важка атлетика - Сиріль Фагат Чатчет (Камерун);

Боротьба - Акер Аль Обайд (Ірак).

Офіційна церемонія відкриття Олімпіади намічена на п'ятницю, 23 липня, а церемонія закриття Ігор - на неділю, 8 серпня.

Деякі змагання пройдуть до офіційної церемонії відкриття.

Олімпіада загалом триватиме 19 днів.