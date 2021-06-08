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Збірна Нідерландів зазнала ще однієї серйозної втрати перед матчем з Україною на Євро-2020

Донні ван де Бек отримав травму.

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" і збірної Нідерландів Донні ван де Бек пропустить Чемпіонат Європи з футболу через травму, інформує пресслужба національної команди.

Головний тренер Франк де Бур не викликатиме в збірну когось на заміну Донні.

У минулому сезоні 24-річний ван де Бек зіграв 36 матчів, у яких забив один гол і віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, що лідер оборони нідерландців Вірджил ван Дейк через травму пропустить Євро-2020. Також під питанням виступ ще одного провідного захисника Маттейса Де Лігта. 

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах. Збірна Нідерландів у груповому турнірі зіграє з командами України (13 червня, Амстердам), Австрії (17 червня, Амстердам) і Північної Македонії (21 червня, Амстердам).

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