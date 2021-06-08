Збірна Нідерландів зазнала ще однієї серйозної втрати перед матчем з Україною на Євро-2020

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" і збірної Нідерландів Донні ван де Бек пропустить Чемпіонат Європи з футболу через травму, інформує пресслужба національної команди.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏 — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Головний тренер Франк де Бур не викликатиме в збірну когось на заміну Донні.

У минулому сезоні 24-річний ван де Бек зіграв 36 матчів, у яких забив один гол і віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, що лідер оборони нідерландців Вірджил ван Дейк через травму пропустить Євро-2020. Також під питанням виступ ще одного провідного захисника Маттейса Де Лігта.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах. Збірна Нідерландів у груповому турнірі зіграє з командами України (13 червня, Амстердам), Австрії (17 червня, Амстердам) і Північної Македонії (21 червня, Амстердам).