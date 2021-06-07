Бускетс здав позитивний тест на COVID-19: усі найближчі заходи збірної Іспанії скасовано

У завтрашньому товариському матчі проти Литви іспанці будуть представлені командою U-21.

Півзахисник збірної Іспанії Серхіо Бускетс здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє пресслужба "Фурії Рохи".

32-річний гравець "Барселони" пішов на самоізоляцію згідно з коронавірусним протоколом.

Решта членів іспанської делегації здали негативні тести, але щоб запобігти спалаху захворювання, найближчі заплановані заходи чемпіонів світу-2010 були скасовані або перенесені.

Зазначимо, в завтрашньому товариському матчі проти Литви іспанці будуть представлені командою U-21.

На груповому етапі Євро-2020 Іспанія зіграє зі Швецією, Польщею і Словаччиною.