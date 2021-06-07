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Надаль побив рекорд Федерера для турнірів "Великого шолома"

Іспанець здобув чергову перемогу на "Ролан Гарросі".

Надаль побив рекорд Федерера для турнірів "Великого шолома"
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Експерша ракетка світу Рафаель Надаль (№3 АТР) успішно просувається по турнірній сітці "Ролан Гарросу".

На шляху до 1/8 фіналу іспанський тенісист обіграв британця Кемерона Норрі: 6:3, 6:3, 6:3.

Таким чином, "Король ґрунту" здобув свою 103-тю перемогу на Roland Garros. І за перемогами на окремому турнірі "Великого шолома" Надаль обійшов швейцарця Роджера Федерера (№8 АТР), у якого 102 перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії.

До слова, Федерер також вийшов у 4-те коло Roland Garros, однак від подальшої боротьби відмовився через травму.

За право зіграти у чвертьфіналі Надаль посперечається з італійцем Янніком Сіннером (№19 АТР). Матч стартує сьогодні о 17:00.

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