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Ребров очолив найтитулованіший клуб ОАЕ

Український фахівець повертається на Близький Схід.

Ребров очолив найтитулованіший клуб ОАЕ
Сергій Ребров
Фото: ФК "Ференцварош"

"Аль-Айн" оголосив про призначення головним тренером Сергія Реброва. На цьому посту Ребров змінив португальця Педру Емануела, повідомляє клубний Twitter.

Деталі контракту із 47-річним українцем не уточнюються. Однак за інформацією угорського видання index.hu, контракт Реброва з клубом розрахований до літа 2022 року із зарплатою 4 млн євро.

Новий клуб українського фахівця виступає в чемпіонаті ОАЕ. "Аль-Айн" є 13-разовим чемпіоном своєї країни (рекорд), семиразовим володарем Кубка і п'ятиразовим Суперкубка ОАЕ, володарем Клубного кубка чемпіонів Перської затоки і переможцем Азійського кубка чемпіонів.

Однак у минулому сезоні клуб виступив невдало, фінішувавши лише 6-м (найгірший результат за 7 років), залишившись без міжнародних клубних турнірів.

4 червня Ребров покинув "Ференцварош", який тренував з 2018 року. Під його керівництвом клуб тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, грав у групі Ліги Європи, уперше за 25 років сенсаційно вийшов у групу Ліги чемпіонів.

Раніше він також працював в "Аль-Ахлі" з аравійської Джидди, "Динамо" і збірній України.

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