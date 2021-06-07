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УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Форма обурила політиків у Росії.

УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні"
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Пресслужба УЄФА прокоментувала нову форму збірної України на Євро-2020.

На презентованій напередодні футболці зображено силует України з Кримським півостровом, а також слоган "Слава Україні!".

Це викликало бурхливе обурення в політиків у Росії, але в УЄФА на запит російських ЗМІ відповіли, що все погоджено.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил про екіпіровку", - відповіли в УЄФА на запит "Спорт-Экспресса".

Команда Андрія Шевченка на груповому етапі Євро-2020 зіграє з національними командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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