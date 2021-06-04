У першому матчі другого раунду Кубка Стенлі "Монреаль Канадіанс" виграв у "Вінніпега Джетс" - 5:3.

Зазначимо, що "Монреаль" упевнено контролював перебіг поєдинку аж до передостанньої хвилини, коли "Вінніпег" до мінімуму скоротив своє відставання в рахунку - 4:3 - і спробував урятувати матч, замінивши воротаря на шостого польового гравця. Але пропустили контратаку суперника.

25-річний канадець Джейк Еванс виявився першим на шайбі за порожніми воротами "Вінніпега" і вже був готовий закинути шайбу, коли на нього на повній швидкості влетів форвард "Джетс" Марк Шайфлі.

Еванс усе ж зробив рахунок 5:3, але при цьому отримав серйозну травму і покинув майданчик на ношах.

Незважаючи на неоднозначність епізоду, Шайфлі отримав матч-штраф. Тепер йому може загрожувати тривала дискваліфікація.

Фото: Вінніпег Сан

Правило 42.1 НХЛ передбачає: "Атака гравця, який не володіє шайбою, означає дію, коли хокеїст зупиняє суперника будь-яким способом. Травма може стати наслідком удару об борт, каркас воріт чи падіння на відкритий лід".

Однак на відеоповторі видно, що в момент силового прийому Еванс був на шайбі, тобто Шайфлі застосував силовий прийом проти гравця, який володів шайбою.

Це побічно підтвердив і головний тренер "Вінніпега" Пол Моріс.

"Це вкрай незвичний епізод, тому що коли ви повертаєтеся в оборону, щоб запобігти голу в порожні ворота, ви йдете на повній швидкості. Коли Марк перестав котитися, він не виставляв рук. Це був жорсткий силовий прийом. У цьому немає жодних сумнівів. І я впевнений, що ліга висловить свою думку", - цитує Моріса Winnipeg Sun.