Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
ГоловнаСпорт

УАФ визначила місце проведення відбіркового матчу чемпіонату світу проти збірної Франції

НСК "Олімпійський" прийме цей поєдинок.

Фото: Павло Кубанов

У вересні збірна України з футболу відновить відбір на Чемпіонат світу-2022.

У першому після рестарту матчі українці зіграють з чинними чемпіонами світу французами.

Виконком Української асоціації футболу затвердив місце проведення цього поєдинку.

Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 4 вересня і розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, у відбірковій групі D збірна України після трьох ігор має в своєму активі 3 очки і посідає друге місце. Лідирує - збірна Франції, у який 7 очок.

У нашій групі також виступають збірні Фінляндії (2 очки), Боснії і Казахстану (по одному очку), які зіграли всього по два матчі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також