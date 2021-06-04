УАФ визначила місце проведення відбіркового матчу чемпіонату світу проти збірної Франції

Фото: Павло Кубанов

У вересні збірна України з футболу відновить відбір на Чемпіонат світу-2022.

У першому після рестарту матчі українці зіграють з чинними чемпіонами світу французами.

Виконком Української асоціації футболу затвердив місце проведення цього поєдинку.

Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 4 вересня і розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, у відбірковій групі D збірна України після трьох ігор має в своєму активі 3 очки і посідає друге місце. Лідирує - збірна Франції, у який 7 очок.

У нашій групі також виступають збірні Фінляндії (2 очки), Боснії і Казахстану (по одному очку), які зіграли всього по два матчі.