Українська прем'єр-ліга - сьома за кількістю гравців, делегованих на Євро-2020

Учасники EURO-2020 виступають за клуби 34 країн, інформує sport.ua.
Більше від половини заявлених футболістів (385, 61,9%) грає в командах з країн "великої п'ятірки" - Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.
Близько чверті всіх гравців (23,5%), готових узяти участь у чемпіонаті Європи, представлятимуть різні дивізіони Англії - 146 із 33 клубів.
Українська прем'єр-ліга делегувала на Євро-2020 19 футболістів. У складі "Динамо" таких гравців набралося 11, включаючи поляка Томаша Кендзьору, сім - у складі "Шахтаря" і один - у "Дніпрі-1".
Країни, в клубах яких грають учасники EURO-2020.
- 1. Англія - 146 гравців (33 клуби)
- 2. Німеччина - 91 (18)
- 3. Італія - 75 (19)
- 4. Іспанія - 42 (16)
- 5. Росія - 32 (9)
- 6. Франція - 31 (12)
- 7. УКРАЇНА - 19 (3)
- 8. Туреччина - 18 (9)
- 9-10. Угорщина і Нідерланди - 17 (6)
- 11. Чехія - 15 (6)
- 12. Шотландія - 14 (5)
- 13. Хорватія - 13 (5)
- 14. Бельгія - 10 (6)
- 15-16. Польща - 9 (7) і Данія - 9 (4)
- 17-19. Швеція - 8 (7), Кіпр - 8 (4) і Португалія - 8 (3)
- 20-22. Швейцарія - 6 (5), США - 6 (4) і Уельс - 6 (2)
- 23. Словаччина - 4 (4)
- 24-26. Китай і Північна Македонія - 3 (3), Греція - 3 (2)
- 27. Австрія - 2 (2)
- 28-34. Албанія, Боснія, Канада, Норвегія, Сербія, Фінляндія і Японія - 1