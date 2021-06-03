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Українська прем'єр-ліга - сьома за кількістю гравців, делегованих на Євро-2020

У вищому дивізіоні українського футболу виступають 19 збірників.

Українська прем'єр-ліга - сьома за кількістю гравців, делегованих на Євро-2020
Фото: УПЛ

Учасники EURO-2020 виступають за клуби 34 країн, інформує sport.ua.

Більше від половини заявлених футболістів (385, 61,9%) грає в командах з країн "великої п'ятірки" - Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

Близько чверті всіх гравців (23,5%), готових узяти участь у чемпіонаті Європи, представлятимуть різні дивізіони Англії - 146 із 33 клубів.

Українська прем'єр-ліга делегувала на Євро-2020 19 футболістів. У складі "Динамо" таких гравців набралося 11, включаючи поляка Томаша Кендзьору, сім - у складі "Шахтаря" і один - у "Дніпрі-1".

Країни, в клубах яких грають учасники EURO-2020.

  • 1. Англія - 146 гравців (33 клуби)
  • 2. Німеччина - 91 (18)
  • 3. Італія - 75 (19)
  • 4. Іспанія - 42 (16)
  • 5. Росія - 32 (9)
  • 6. Франція - 31 (12)
  • 7. УКРАЇНА - 19 (3)
  • 8. Туреччина - 18 (9)
  • 9-10. Угорщина і Нідерланди - 17 (6)
  • 11. Чехія - 15 (6)
  • 12. Шотландія - 14 (5)
  • 13. Хорватія - 13 (5)
  • 14. Бельгія - 10 (6)
  • 15-16. Польща - 9 (7) і Данія - 9 (4)
  • 17-19. Швеція - 8 (7), Кіпр - 8 (4) і Португалія - 8 (3)
  • 20-22. Швейцарія - 6 (5), США - 6 (4) і Уельс - 6 (2)
  • 23. Словаччина - 4 (4)
  • 24-26. Китай і Північна Македонія - 3 (3), Греція - 3 (2)
  • 27. Австрія - 2 (2)
  • 28-34. Албанія, Боснія, Канада, Норвегія, Сербія, Фінляндія і Японія - 1
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