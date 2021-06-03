Українська прем'єр-ліга - сьома за кількістю гравців, делегованих на Євро-2020

Учасники EURO-2020 виступають за клуби 34 країн, інформує sport.ua.

Більше від половини заявлених футболістів (385, 61,9%) грає в командах з країн "великої п'ятірки" - Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

Близько чверті всіх гравців (23,5%), готових узяти участь у чемпіонаті Європи, представлятимуть різні дивізіони Англії - 146 із 33 клубів.

Українська прем'єр-ліга делегувала на Євро-2020 19 футболістів. У складі "Динамо" таких гравців набралося 11, включаючи поляка Томаша Кендзьору, сім - у складі "Шахтаря" і один - у "Дніпрі-1".

Країни, в клубах яких грають учасники EURO-2020.